Lewis Hamilton, ¿a las puertas de la retirada? Ojo al vaticinio de Schumacher y Rosberg

En su último año en Mercedes, Lewis Hamilton no ha podido con George Russell. El ex de Williams no solo le ha superado en la clasificación final, sino que los datos de ambos durante los sábados dejan claro cuál es el principal problema del de Stevenage.

En 'qualy', Russell le ha metido un 24-6 en el cara a cara, lo que ha dejado muy tocado a un Hamilton que buscará resurgir de la mano de Ferrari.

La situación del heptacampeón la analizaron tanto Ralf Schumacher como Nico Rosberg en Sky F1 Alemania... y dejaron una llamativa reflexión.

Según el hermano del 'Káiser', si Hamilton no recupera sensaciones en la 'Scuderia' podría optar por la retirada.

"El equipo tuvo que decidir en favor de un piloto, y ese fue por supuesto George Russell. Eso significa que la única esperanza que pasó a tener era que el coche evolucionara en una dirección que le fuera favorable. Y no descartaría, si pasa lo mismo en Ferrari, que en algún momento diga: 'Bah, lo dejo'", ha explicado.

"Hoy en día hay una diferencia entre la clasificación y la carrera. En carrera, puede hacer mucho con su experiencia, pero llegar al meollo en la clasificación es otra cosa", ha añadido.

Rosberg, en línea con su compatriota, también señala la clasificación como su talón de Aquiles.

Su velocidad en carrera sigue siendo absolutamente máxima, pero si siempre estás detrás en la calificación, no puedes alcanzarlo en la carrera. Y Lewis siempre estaba varias posiciones por detrás de George Russell en clasificación", ha señalado.

"Como dijo Ralf, no puedes descartarle, por supuesto, porque es el más grande de todos los tiempos. Por eso tiene una clara esperanza: un reset. Nuevo coche. Nuevo equipo. Y encontrará su feeling de nuevo y volverá a su antigua grandeza", ha añadido.

"Pero tal y como van las cosas ahora, podría seguir así, y eso sería muy duro y malo", ha zanjado el excampeón de Fórmula 1.

Cabe recordar que Lewis Hamilton firmó un contrato multianual con Ferrari, por lo que en principio estará al menos hasta 2026 en Maranello. Su futuro a partir de ahí, una incógnita.