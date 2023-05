Esta semana la 'silly season' se ha adelantado en la Fórmula 1. Un rumor saltó por los aires: Ferrari le había hecho una oferta millonaria a Lewis Hamilton para colocarle como compañero de Charles Leclerc. Casi nada. Oferta, por cierto, que ascendería a 40 millones de euros según esta información.

Pero Hamilton ha dejado claro que no quiere saber nada de Ferrari. Está centrado en Mercedes y ha tomado una decisión. Seguirá con las flechas de plata al menos una temporada más. Lo confirmó en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Mónaco.

"Mi equipo está trabajando mucho con Toto (Wolff) fuera de cámaras. Estamos ya casi al final de tener un nuevo contrato listo. Yo, por mi parte, estoy centrado en hacer bien mi trabajo", dijo el siete veces campeón del Gran Circo.

Y fue muy claro con respecto a los rumores. Son eso, rumores. "Creo que cuando estás en medio de unas negociaciones, siempre hay algunas especulaciones. Salvo que lo escuchéis de mí, los rumores son lo que son. Quizá el hecho de que no hubiese una carrera la semana pasada, hizo que la gente se aburriera y empezase a hablar sobre esto", apuntó contundente.

Ferrari, por su parte, también ha querido ser claro. Fred Vasseur desmintió incluso conversaciones: "Sabes que en esta etapa de la temporada cada semana tendrás una historia diferente y no, no hemos hecho una oferta a Lewis Hamilton. No lo hemos hecho, no ha habido conversaciones".

"Creo que a todos los equipos de la parrilla les gustaría tener a Hamilton en algún momento, por lo que sería una tontería no decir algo así. He hablado con él casi todos los fines de semana durante los últimos 20 años. No quiero tener que dejar de tener conversaciones con él", sentenció el dirigente de Ferrari.