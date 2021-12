Lewis Hamilton no se siente cómodo en Arabia Saudí. Él mismo lo ha afirmado en la rueda de prensa de este jueves previa al Gran Premio que se celebra allí este fin de semana.

"¿Si me siento cómodo aquí? Yo no diría eso. No es mi elección correr aquí, mi deporte ha tomado esa decisión", se ha justificado el piloto de la escudería Mercedes.

El siete veces campeón del mundo ha pedido "cambios" en el país: "Es por eso que necesitamos crear conciencia sobre eso estos días. Y es por eso que usé el casco arcoíris en Catar y lo usaré en las próximas dos carreras".

"Siempre seguiré luchando contra la desigualdad. Sé que la gente está profundamente afectada por las reglas y el régimen de este país. Todavía hay mujeres en la cárcel por conducir aquí. Siento el deber de llamar la atención sobre esto", ha explicado.

Horas antes de estas palabras, Hamilton ya había comenzado sus reivindicaciones a través de las redes sociales. "Igualdad para todos", escribió en su cuenta de Twitter. El inglés, habitual en este tipo de manifestaciones, ha vuelto a criticar las normas del país al que la F1 se traslada este fin de semana.