Estas palabras de Bernie Ecclestone no gustarán nada a Lewis Hamilton. El que fuera jefe de la Fórmula 1 ha apuntado que los mundiales del inglés con Mercedes los podría haber logrado cualquier otro piloto. Porque el coche, según él, lo ha sido todo.

Así lo ha afirmado en 'RTL': "Ha pilotado bien, ha hecho un trabajo de primera clase. Mercedes le dio la mejor máquina que alguien querría nunca. ¿Habría otro piloto ganado lo mismo con ese mismo coche? Diría que sí".

Ecclestone prefiere que gane "otro", es decir, Max Verstappen: "Lewis todavía tiene uno o dos años para ganar otro título. Sería bueno ver a alguien más ganar la Copa del Mundo este año".

De hecho asegura que no entiende la decisión de continuar en la competición: "No, en absoluto. De hecho, estoy sorprendido de que al principio del año Lewis no dijera que se iba a retirar, que no dijera 'no quiero ganar más carreras que Michael Schumacher, más títulos'. Prefiero que Michael mantenga ese récord por mí".

Apunta el exjefe del Gran Circo que los aficionados llevaban años esperando una batalla así como la de Hamilton y Max Verstappen: "Es una lucha de las buenas. Llevamos mucho tiempo esperando esto, hace siete u ocho años que no tenemos un duelo así. Por eso la gente ve la Fórmula 1 y cualquier deporte. Los fans quieren competición. No quieren saber quién ganará antes de la salida".

¿Se decidirá este fin de semana o en la última carrera? Ecclestone espera que en la última: "Puede ocurrir en Arabia Saudí. Si Lewis tiene algo de mala suerte, puede ocurrir allí. Pero yo, y probablemente el resto de fans, esperamos que pase en Abu Dabi. Esperamos que ambos vayan a Abu Dabi con los mismos puntos".