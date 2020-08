Los neumáticos están siendo un auténtico dolor de cabeza para los pilotos en esta temporada de Fórmula 1. La degradación es tremenda y en muchas ocasiones han decidido podios e incluso victorias.

Y Lewis Hamilton está harto. Pide a la competición "poner presión a Pirelli". Así lo afirma en una entrevista a 'MotorSport'. "No han hecho un buen trabajo con los neumáticos de 2020 y por ello nos hemos tenido que quedar con los de 2019", explica el británico.

"Para 2022 necesitamos mejores neumáticos, porque para el próximo año será complicado. Neumáticos que nos den más agarre, más seguridad y que nos permitan seguir más de cerca a los coches de delante, para que así los aficionados puedan disfrutar de más luchas y mejores carreras. Los pilotos también queremos ayudarles a Pirelli a hacer mejores neumáticos", señala el seis veces campeón del mundo.

"Estamos haciendo mucho trabajo de gestión de neumáticos, y no es exactamente lo que los aficionados quieren. Tampoco es lo que quiere un piloto de carreras. No queremos estar a una distancia exacta de un coche, varios segundos por detrás, por el hecho de que los neumáticos no son lo suficientemente buenos", expresa.

Y es que las ruedas han dado más de un susto al piloto de Mercedes. En el GP de Gran Bretaña se llevó la victoria... entrando en la línea de meta con sólo tres ruedas. Una imagen para la historia.

En esa misma prueba, Valtteri Bottas y Carlos Sainz sufrieron un pinchazo también durante las últimas vueltas. Pero éstos no tuvieron el mismo final que Hamilton. La F1 pide a Pirelli que mejore sus neumáticos.