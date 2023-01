Comienza la cuenta atrás para el Mundial de Fórmula 1 de 2023. A finales de marzo volverán a rugir los motores. Todos contra un Max Verstappen que ya lleva dos campeonatos y, por supuesto, volverá a ser el máximo favorito con su Red Bull.

Charles Leclerc fue su único rival, aunque sólo hasta la mitad de la pasada temporada. Y espera que la historia cambie y que su Ferrari sea más competitivo. "Ganar es lo que más me motiva", dijo este jueves en los partidos de la NBA que se están disputando en París.

"Por supuesto, hay algunos días en los que no estoy particularmente feliz de ir a entrenar, pero es la vida, es parte del juego. Al final, ganar es lo que me motiva. En 2022, no lo logramos, pero planeo hacerlo este año", dice el monegasco.

"Necesitamos estar lo más preparados posible, y el entrenamiento es parte de eso. Necesitas estar en forma dentro del coche y estamos dando lo mejor de nosotros solo para ser el mejor piloto en la pista, eso es lo que me motiva", insiste el subcampeón del Gran Circo.

Afirma que ha madurado y que eso puede ser fundamental: "Cada temporada que haces en F1, aprendes cosas nuevas, por lo que cambias como piloto. No en cosas grandes".

"Son solo pequeñas mejoras. Después de cada error aprendes y creces, así soy más maduro", detalla el piloto de la escudería de Maranello, que quiere desafiar a Verstappen en esta próxima temporada.