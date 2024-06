En Red Bull y en McLaren están de acuerdo. En estos momentos el coche más rápido de la Fórmula 1 es el papaya. Lo que significa que Max Verstappen está dominando con un monoplaza con un rendimiento superior. Todavía más meritoria su victoria en el Gran Premio de España.

Salió segundo y a las pocas vueltas ya lideraba. Desde entonces no soltó la primera posición. Por detrás, Lando Norris y el Mercedes de Lewis Hamilton, que firmó un carrerón.

Y Lando se lamentaba antes del podio, reconociendo la superioridad de McLaren sobre Red Bull y lamentando haber perdido la carrera.

"Debería haber ganado, pero he salido mal. Éramos el coche más rápido y lo he perdido al principio, me ha arruinado el día. El coche ha sido increíble, gracias al equipo", dijo Lando.

Verstappen, por su parte, estaba exultante: "He conseguido ser líder en la segunda vuelta y luego aumentar la diferencia. Lando y McLaren eran rápidos, pero lo hemos hecho todo bien y hemos tenido una estrategia agresiva que ha dado resultados".

Max aumenta su ventaja en el campeonato a pesar de que es evidente que Red Bull ya no domina como en el pasado. Y atrás se quedaron unos Ferrari que hace pocas semanas parecían grandes candidatos: Charles Leclerc en quinto lugar y Carlos Sainz, sexto.

La F1 no para. En siete días, el Gran Premio de Austria. Quizá una nueva batalla entre Lando y Max por la victoria. El campeonato está que arde... pero Verstappen se mantiene firma con un coche inferior.