Vuelve Kimi Raikkonen y lo hace como siempre. En estado puro. En la rueda de prensa de este jueves lo ha demostrado. El de Alfa Romeo ya se ha recuperado tras pasar el coronavirus y ocupará su asiento en el Gran Premio de Rusia.

El finlandés, con su habitual carácter, ha reconocido sin ningún complejo que no ha visto las dos carreras que se ha perdido. "No, no vi las carreras completas. Estaba ocupado, no recuerdo lo que pasó", ha expresado.

"Vi la salida, y algunas vueltas aquí y allá, pero no la totalidad. Evidentemente, la carrera habría estado bien. Algún resultado final interesante hubo, pero era lo que había. Estaba en casa, así que está bien", ha explicado el campeón del mundo en 2007.

Con respecto a su vuelta, ha afirmado estar "contento" de volver a pilotar: "Estoy bien. Estoy contento de estar de vuelta en el coche después de perderme dos pruebas. Obviamente nadie quiere dar positivo, pero sucedió y tuvimos que seguir las reglas, pero eso es todo en el pasado y ahora mi atención se centra en Sochi".

Raikkonen afronta, ahora sí, sus últimas carreras en Fórmula 1. Anunció su retirada a final de temporada y ya se conoce quién será su sustituto: Valtteri Bottas. El segundo asiento de Alfa Romeo sigue siendo una incógnita.

Con respecto a las posibilidades en Sochi, todos los pilotos se refieren a la climatología: "Veremos cómo va todo, cómo va la climatología. He oído que ha llovido un poco, uno de los días que el equipo ha estado aquí. Veremos qué pasa y cómo está el coche".