El jefe de Williams se rinde ante Carlos Sainz: "Fíjate cómo dejó a sus anteriores equipos..."

Tras marcar el mejor tiempo en los test de pretemporada en Baréin, donde completó 195 vueltas, Carlos Sainz se ha dado otra 'paliza' con el monoplaza de 2023 en una prueba de los neumáticos Pirelli de 2026 celebrada también en el circuito de Sakhir.

El madrileño, que ha dado 116 giros, ha sido el más rápido de los cuatro pilotos Williams (junto a Albo, Aron e Hirakawa) que han rodado.

Desde que aterrizara en Grove, desde el equipo británico son todo buenas palabras hacia el '55' por su dedicación y desempeño.

De hecho, James Vowles, director de la escudería, ha puesto recientemente de ejemplo el efecto de Sainz en sus anteriores equipos.

"No deja una piedra sin mover. Solo debemos fijarnos en esa estadística de la F1 que compara cómo estaban sus anteriores equipos antes de ficharlo... y cómo quedan después", ha señalado en declaraciones que recoge 'Marca'.

Y lo cierto es que las evoluciones de McLaren y Ferrari con Carlos en el equipo han sido sobresalientes. Queda por ver si Williams también experimentará ese 'efecto Sainz'.

⚡️ Sainz around Sakhir ⚡️

Carlos stepped into the FW47 for his first lap in Bahrain 🇧🇭 pic.twitter.com/Fat9tLBVRw