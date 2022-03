Lewis Hamilton volverá a intentar hacerse con el octavo campeonato del mundo de Fórmula 1. Quizá en la que sí pueda ser su última temporada en Mercedes. Max Verstappen, de nuevo, el gran rival. Aunque todos apuntan a que Ferrari también estará en la cabeza en 2022.

Damon Hill, campeón de la Fórmula 1, asegura que tras todo lo ocurrido el año pasado en Abu Dabi Hamilton ya no tienen ninguna presión: "Tiene siete mundiales, y más victorias y poles que nadie. Si llega al octavo, es fantástico, no necesitas más pruebas. Supongamos que no consigue el octavo, puede mirar atrás y ver una maravillosa trayectoria, es increíble lo que ha logrado".

"No sé lo que pasa por la cabeza de Lewis, pero me pregunto si el hecho de que no lo haya conseguido le habrá liberado de la presión en cierto modo", dice el campeón del mundo en 1996.

"Siete u ocho títulos son mucha presión. Llega un momento en que no quieres sentir eso, pero sigo pensando que Lewis tiene hambre y quiere ese octavo, y prefiere enfrentarse a la gente antes que recibirlo en bandeja de plata", dice Hill.

"Eso hace que merezca la pena volver a intentarlo, está motivado, está en la naturaleza de la bestia. Es un piloto, dale el coche, dile por dónde tiene que ir y vencerá a todo el mundo para conseguir el octavo título", ha sentenciado el campeón del Gran Circo.

¿Una nueva batalla entre Verstappen y Hamilton?

Red Bull es uno de los favoritos, pero Mercedes es la incógnita. Las flechas de plata aseguran que no son competitivos, pero todo apunta que una pretemporada más han escondido sus cartas y sí estarán en la lucha a partir del sábado en la clasificación de Baréin.

Ferrari es otra de las grandes incógnitas, si se meterá en la pelea entre los dos favoritos. Tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc han sido dos de los pilotos más completos tanto en Barcelona como en Baréin.