Un "rumor del paddock" provocó que las redes sociales vieran a Fernando Alonso en Red Bull para 2024. Sustituiría así a Sergio Pérez. Pero la realidad es muy diferente. Ni el mexicano saldrá de Red Bull ni llegará el bicampeón de la Fórmula 1.

Este jueves ha sido la primera vez que Alonso ha hablado de ello. Ha sido en la previa del Gran Premio de Brasil. Y ha sido muy contundente, avisando que "habrá consecuencias" para los que han extendido esos rumores, "son sólo rumores", dice.

"Son sólo rumores, rumores normales del paddock, de gente que sólo intenta burlarse y ganar adeptos, y ese tipo de cosas. Yo no voy a entrar en ese juego", ha comentado el piloto de Aston Martin en la rueda de prensa en el circuito de Interlagos.

Asegura que no lo ha pasado nada bien al leer estas especulaciones: "No estoy disfrutando de ello porque incluso en esta sala, aprecio que todos ustedes son periodistas, gente profesional, que han estado en la F1 durante tantos años...".

"Os ganáis vuestro respeto, y así es como debe ser. Así que todos los rumores vienen de gente que no está en esta sala, sólo están ahí para burlarse y creo que no es divertido cuando juegan con cualquier cosa. Me aseguraré de que haya consecuencias", ha sentenciado Fernando.

El duro ataque de Red Bull

Y Red Bull ha aprovechado para cargar contra el español. Helmut Marko, asesor de la escudería de las bebidas energéticas, ha acusado a Fernando de "difundir" este rumor que salió del paddock en el Gran Premio de México.

"En cuanto a los rumores sobre Alonso me imagino que Alonso los difundió él mismo porque sus resultados con Aston Martin han sido muy decepcionantes últimamente después del brillante comienzo de temporada", expresó Marko.

Y siguió acusando al bicampeón de la Fórmula 1: "No sería la primera vez que utiliza sus medios domésticos para crear un ambiente".