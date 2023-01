Mick Schumacher no estará en la Fórmula 1 en 2023. El alemán no encontró sitio en la parrilla tras su salida de Haas y será piloto reserva de Mercedes la próxima temporada. Y la escudería norteamericana ha explicado que no le ofrecieron ese puesto porque hubiera sido "un poco rastrero".

El hijo del heptacampeón de Fórmula 1 abandona la parrilla tras dos años en el equipo estadounidense, sustituido por el veterano Nico Hulkenberg, en dos temporadas marcadas por varios costosos accidentes que han sido el principal argumento para su no continuidad.

Guenther Steiner, jefe del equipo Haas, explicó a 'GPFans' que ni siquiera le ofrecieron el puesto de reserva: "Para ser honestos, no le pregunté (si quería el puesto). Él no me comentó nada y yo no quería. Es difícil para alguien que ha pilotado para un equipo ser relegado a reserva. No creo que hubiera estado contento con eso".

"Me parece rastrero acercarme a él y decirle 'no vamos a dejarte pilotar el coche, pero puedes ser nuestro piloto reserva", concluyó al respecto.