Max Verstappen ha sido sancionado por decir palabrotas en la sala de prensa. El neerlandés dijo que estaba "jodido" por la situación de Red Bull y la FIA decidió castigarle con "trabajos de interés público". Una decisión que ha provocado la reacción de los pilotos.

Según ha informado 'Motorsport' después del Gran Premio de Singapur, todos los pilotos de la parrilla están meditando realizar una respuesta conjunta al castigo que la FIA le impuso al piloto neerlandés.

Y Max dijo este domingo que sentía el apoyo de sus compañeros de la Fórmula 1: "Sí, por supuesto. Por supuesto, escribí en el chat de la GPDA el fallo, y todo el mundo estaba casi riéndose, en plan, 'qué demonios es eso' básicamente. Así que, sí, es muy, muy tonto".

Verstappen, de primeras, ya ha reaccionado de manera individual. No quiso hablar en la sala de prensa y sí ante los medios fuera, alegando problemas en su garganta.

Y no se quedó ahí la cosa. Porque apuntó que "lidiar con este tipo de tonterías" podría provocar que tomara una decisión drástica sobre su futuro: "Cuando no puedes ser tú mismo y tienes que lidiar con este tipo de tonterías... Creo que ahora, estoy en una etapa de mi carrera en la que no quiero estar lidiando con esto todo el tiempo".

"Es realmente agotador. Para mí, esa no es una forma de continuar en el deporte, eso seguro", sentenció el líder del mundial, que continúa por delante de Lando Norris en el campeonato.