La gran esperanza de Alonso: "El simulador de Aston Martin es mejor que el de McLaren"

Dani Juncadella fue anunciado este lunes como nuevo piloto de simulador del equipo Aston Martin tras participar en el proyecto de McLaren en los últimos años, culminado con un exitoso Mundial de Constructores más de 20 años después.

Después de que se comunicara el fichaje, el catalán dio sus primeras impresiones sobre el simulador en 'Soy Motor': "Lo he utilizado. Es increíble".

Juncadella destaca la evolución de las instalaciones: "Lo que había hasta ahora en Aston Martin era bastante precario en el sentido que no estaba al nivel de los demás equipos".

De hecho, asegura que el simulador mejora al de los nuevos campeones: "Lo que hay ahora sí que es algo sobre lo que se puede trabajar. Te puedo asegurar que es mejor que el de McLaren que había hasta ahora".

"Ellos también han hecho un simulador nuevo al que yo no he tenido acceso porque antes tenía que firmar un contrato para 2025 que en su día no firmé", ha añadido el catalán, que puso su granito de arena para alzar el título por equipos.

Cabe recordar que de cara a 2025 Aston Martin tendrá su nueva fábrica terminada y arrancará con el nuevo túnel de viento a comienzos de año, lo que unido a los fichajes de Adrian Newey y Enrico Cardile, exingenieros de Aston Martin y Ferrari respectivamente, supone un plus de esperanza para Fernando Alonso.