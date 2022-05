El inicio de Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1 2022 no está siendo para nada el esperado. Las expectativas con 'El Plan' de Alpine y el piloto asturiano eran muy altas y no se están cumpliendo. Este mismo fin de semana, el Gran Premio de Miami fue otro 'golpe de realidad' para el bicampeón del mundo.

Alonso cruzó la línea de meta en la octava posición, pero dos sanciones le mandaron directamente a la undécima plaza. Después de tres pruebas en 'cero', esta vez se quedó con la miel en los labios. A pesar de su buena salida, que lo lanzó desde el 11º al 7º lugar, finalmente todo se torció.

Primero fue un toque con Lewis Hamilton en la curva 2, y al término de la carrera fue penalizado con cinco segundos por otro toque con Pierre Gasly. Además, provocó la salida del 'Safety Car', que acabó perjudicando al propio piloto asturiano.

En los momentos previos a la segunda sanción, Alonso se mostró satisfecho con el resultado. "Tuve una buena salida. Arriesgué bastante en la primera curva. Me toqué con Hamilton, pero ganamos ahí bastantes posiciones", indicó en unas declaraciones ofrecidas a los micrófonos de 'DAZN F1'.

"Luego me toqué con Gasly, me penalizaron y perdí 5 segundos. Tuve una mala parada y perdí otros cuatro segundos en la parada. Así que iba un poco con el pie cambiado y siempre al ataque. Así que sumar algunos puntos creo que es justo y merecido", añadió.

Posteriormente, la Federación Internacional del Automóvil anunció una nueva investigación sobre el español y llegó la segunda penalización, que despertó la frustración del piloto de Alpine. "La suerte creo que sigue evitándonos", sentenció.

"Por ejemplo, Russell, Esteban o Albon, que estaban el 16 o el 17, tuvieron un 'Safety Car' en el momento ideal, justo para acabar otra vez delante nuestro. Así que ojalá nos pase algún día a nosotros", agregó desesperado el bicampeón del mundo.

Alonso no dudó a la hora de reconocer su error con Gasly: "Frené un poco demasiado tarde. Supongo que es justa. Bloqueé y me fui contra él y entiendo la penalización. Fallo mío. No pude devolverle la posición porque ya estaba fuera de carrera, así que los 5 segundos son justos".