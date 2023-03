Londres, la capital británica, lanza una propuesta a la F1 para crear en las calles de su ciudad un nuevo Gran Premio para el calendario del mundial del año 2026.

El plan lo ha presentado el LDN Collective, un grupo de expertos en medio ambiente y construcción, y la consultora DAR con el objetivo de crear un "destino mundialmente reconocido para el deporte, el ocio y el entretenimiento", según la apuesta lanzada.

El GP de Londres, que así se llamaría el Gran Premio, tendría 5'9 kilómetros de longitud. Estaría formado por 22 curvas, con una velocidad media de 204 km/h y un tiempo estimado por vuelta de 1:42.

Habría zonas de aceleración intercaladas con zonas de fuertes frenadas para aumentar los adelantamientos en pista, o al menos, intentarlo.

Hay una zona de Londres llamada Docklans que presenta grandes opciones de remodelación y un uso intensivo de módulos flotantes, que se han usado para crear pistas de ciclismo y de atletismo. Después se desmontan y dejan al aire una superficie de las características de un circuito nivel FIA.

Esos módulos flotantes se usarían para crear gradas con capacidad para meter hasta a 95.000 espectadores. Además de zonas de ocio en los alrededores de la pista.

Parece una propuesta potente, pero todavía no hay negociaciones entre la F1 y las empresas LDN Collective y DAR. A pesar de ello, se estima que podría introducirse en el calendario en 2026. Antes esto, el director general de LDN, Max Farrel declaró darle la vuelta a la situación y terminar las conversaciones con una respuesta positiva.

