Lance Stroll anunció por sus redes sociales que tras el GP de Eifel había dado positivo en coronavirus. Aunque volverá a correr en Portugal, lo que ha suscitado numerosas dudas es cómo pudo viajar hasta Nürburgring estando contagiado. Aunque tanto el piloto como el equipo aseguran que en los test previos siempre daba negativo.

"Sólo quiero hacer saber a todo el mundo que recientemente di positivo por covid-19 tras el fin de semana del Gran Premio de Eifel. Para describir lo que pasó, llegué a Nürburgring tras haber dado negativo en los test precarrera habituales. En la mañana del sábado empecé a encontrarme mal y me levanté con descomposición. Seguí el protocolo de la FIA, me aislé en mi motorhome y no volví a entrar al paddock. No era apto para correr, así que volé de vuelta a casa el domingo por la mañana. Ya que todavía me encontraba mal, me hice un test de covid-19 el domingo por la tarde. Al día siguiente los resultados fueron positivos, así que me aislé en casa durante los siguientes diez días. Con suerte, mis síntomas fueron bastante leves. Me volví a hacer un test este lunes y los resultados fueron negativos. Me siento muy en forma y tengo ganas de volver a estar con el equipo y de correr en Portugal".

Ante las críticas y las sospechas hacia el piloto por cómo gestionó la situación desde el primer momento en que empezó a sentirse mal, Racing Point ha salido en su defensa con un comunicado:

"Lance había informado por primera vez de un malestar estomacal durante la semana del Gran Premio de Rusia y posteriormente dio negativo en covid-19 en varias ocasiones, pruebas realizadas de acuerdo con los protocolos de la FIA y Racing Point. También dio negativo antes de llegar a Alemania en el test oficial previo al evento del Gran Premio de Eifel. Los síntomas de malestar estomacal regresaron el sábado, lo que obligó a Lance a retirarse del GP y permanecer en su motorhome, lejos del paddock. Consultó con un médico que no creía que sus síntomas indicaran covid-19 y no aconsejó que fuera necesario un test. En base a esta evaluación clínica, en ese momento no había ningún requisito de informar a la FIA sobre la naturaleza de la enfermedad. Luego, Lance voló a casa, a Suiza, en un avión privado el domingo por la mañana. De acuerdo con el protocolo de Racing Point, según el cual todos los miembros del equipo son evaluados al regresar de un Gran Premio, Lance se hizo un test de Covid-19 en casa y recibió un resultado positivo al día siguiente. Continuó aislado durante diez días, en línea con la normativa local. Volvió a hacerse un test y dio negativo el lunes de esta misma semana y viajará al Gran Premio de Portugal".

La FIA, por su parte, considera que la escudería no cumplió con los protocolos establecido y por tanto amonestará a Racing Point. La organización exige que cuando se conozca un positivo se les informe inmediatamente, algo que no hizo el equipo.

Nuevo protocolo del Covid-19

Ante esta situación, han decidido modificar el protocolo y, a partir de ahora, será obligatorio hacerse un test en las 24 horas posteriores al ingreso en el circuito. También han modificado el código para que, en el caso de los circuitos donde haya un Paddock Club, cualquier miembro de los equipos que asista no podrá volver al paddock.

De esta forma, las escuderías van a tener que distribuir bien su personal. El que se dedique al marketing y al hospitality para recibir a los invitados vip que tengan, no podrán mezclarse con los mecánicos y pilotos.

Racing Point no ha sido el único equipo al que la FIA le ha llamado la atención. Ferrari también se saltó el protocolo, primero fue Charles Leclerc por regresar a Mónaco y juntarse con amigos entre las dos carreras de Austria, y luego fue Sebastian Vettel, ya que se salió de la burbuja de su equipo para ir a hablar con Helmut Marko y Christian Horner.