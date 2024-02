Hace ya casi un mes que se confirmó que Lewis Hamilton vestiría de rojo en 2025. La marcha de Mercedes del británico fue una noticia muy impactante en la Fórmula 1, sobre todo cuando se desveló que su destino para el año siguiente iba a ser Ferrari.

La combinación del equipo más mítico de la Fórmula 1 con el piloto más laureado de la historia, ha sido un bombazo que ha creado mucha expectación y rumores alrededor. Aunque el fichaje no se hará efectivo hasta 2025, se ha hablado mucho sobre cómo se pudo haber forjado el traspaso.

Lewis Hamilton quiso parar los rumores alegando que nunca había visitado Maranello, aunque al parecer, esta afirmación es mentira según lo que se ha contado desde Ferrari. Piero Ferrari, hijo de Enzo Ferrari y actual vicepresidente del Cavallino Rampante, explicó que Lewis Hamilton no solo ha visitado Maranello, sino que lo ha hecho con reincidencia.

"Quizá no todo el mundo sepa que Lewis Hamilton siempre ha sido susceptible al glamour del Corcel. ¡Es nuestro cliente! Ha visitado la fábrica más de una vez", afirmó Piero Ferrari al periodista Leo Turrini.

"Vino como comprador de nuestros coches. No es solo un maestro de la velocidad, tiene un verdadero amor por los coches. Su garaje no estaría completo sin los nuestros, uno en particular", declaró Piero.

"Acabábamos de renovar el contrato con Vettel y las cosas iban bien. Lewis hizo una broma: 'Si esperas doce meses, vendré'", comentó el vicepresidente refiriéndose al día en que Lewis compró su 'LaFerrari'. Con esta declaración, Piero Ferrari contradijo lo que había expresado el heptacampeón.

"No lo he hecho (ir a Maranello). Recibí mi primer Ferrari en 2010, creo, ese fue mi primer regalo para mí mismo, ya no lo tengo, pero no tuve la oportunidad de ir en ese momento. No pensé que fuera una buena idea ir porque estaba en Mercedes", negaba el inglés en rueda de prensa durante los test de Bahréin.

Para ver a Hamilton vestido de rojo todavía habrá que esperar una temporada. Por el momento, el británico se enfrentará a su último año con las flechas plateadas y buscará alzarse con su octavo título, que de conseguirlo, sería el séptimo con Mercedes.