La decisión de la FIA de sancionar a Racing Point con 400.000 euros y 15 puntos en el campeonato ha indignado a la parrilla. Los equipos no están conformes con esta decisión y piden medidas más duras contra los 'Mercedes Rosa'.

Mattia Binotto, jefe de Ferrari, ha cargado duramente contra el futuro equipo Aston Martin. "Ya hemos dicho lo que pensamos. Ha habido protestas y hubo un primer veredicto que dijo que lo que hizo Racing Point es ilegal", insistió al ser preguntado por la decisión de la FIA.

"Stroll y Wolff pueden estar enfadados, pero se han violado las reglas. Es como copiar en un examen. Están los que copian el examen y los que aprueban para que otros les copien", asegura el italiano.

Por último, pide más contundencia a la hora de imponer las sanciones a Racing Point: "El veredicto no es suficiente". "Los hechos son obvios. Creemos que la sentencia no fue la adecuada, no es posible copiar y entender el concepto completo detrás del coche. El reglamento es lo suficientemente claro y creemos que puede haber una violación", sentencia.

El equipo Racing Point, con varias piezas en su monoplaza diseñadas por el equipo Mercedes, es la gran sorpresa de la temporada. Siempre en puestos de puntos... y muy cerca incluso de los podios. La FIA apenas le ha parado los pies y los equipos han estallado.

Primero fue Renault quien se quejó ante la Federación y posteriormente han llegado las reclamaciones de otros equipos, entre ellos Ferrari. "No queremos ocho Mercedes en pista", dijo la FIA. Pero para ello deberá endurecer el castigo.