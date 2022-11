Fernando Alonso ha repasado su carrera en la última rueda de prensa de vida en la F1: "De momento es un gran premio más, acabo de venir de Japón, supongo que el domingo será más especial y diferente", ha dicho sobre sus sentimientos de cara a este GP.

¿Cuál fue su mejor carrera? "Si tuviera que elegir alguna sería Valencia 2012. Si se repitiera 100 veces en 99 no ganaría. Todo fue perfecto, el coche no era rápido, ni siquiera entramos en Q3, creo que doblé a Felipe a falta de 10 vueltas... creo que esa sería la mejor carrera".

Sobre una posible vuelta a la F1 en 2020: "Quizás en abril o mayo esté desesperado en el sofá y decida volver, pero no es algo que entre en los planes de ahora. Tendrá que ver cómo me siento el año que viene".

Alonso desvela quién fue su rival más complicado: "Es difícil escoger uno. Si lo hiciera sería Schumacher, no por una razón en particular, sino porque cuando yo llegué él dominaba. Yo venía de los karts y me ví peleando con él. Creo que hay una de las generaciones con más talento. Todos los pilotos pasan mucho tiempo en el simulador y su nivel es impensable hace una o dos décadas. Ha sido un gran viaje. Y si tuviera que escoger uno, sería Michael, por motivos personales y no técnicos".

¿Qué le haría volver al Gran Circo?: "No lo sé. No sé qué traerá el futuro. Ahora me concentro en la triple corona, en retos personales, en otras carreras. No sé cuál es el plan. La vida es larga y bonita, me gusta la F-1, siempre la adoraré, no sé si estaré como piloto, como jefe de la FIA".

Eso sí, de momento cierra la puerta: "Igual no me aguanto en el sofá y vuelvo al año siguiente. Pero no es la idea. De momento, paso página".