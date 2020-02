Desde que Honda vetó a Fernando Alonso todas las miradas estaban en el asturiano, pendientes de con qué equipo correría finalmente las 500 millas de Indianápolis. Finalmente, y a pesar de lo que ocurrió el año pasado, ha decidido volver a intentarlo con McLAren, quien este año se ha unido a Arrow.

Este regreso a la escudería incluso después de haber roto todo contrato que todavía lo vinculaba a ellos en la Fórumla 1, ahora la gente empieza a plantearse si con la evolución que está teniendo los de Woking, podría condicionar su vuelta al 'Gran Circo'.

Sin embargo, parece ser que está nueva unión para las 500 millas no supone que pueda haber conversaciones entre ambos. "No creo que mi regreso a la Fórmula 1 esté vinculado al progreso de McLaren necesariamente. Creo que el año pasado dieron un buen paso y ojalá den otro esta temporada", ha confesado Alonso en una entrevista para la 'NBC Sports' y 'Sky Sports'.

Al igual que toda la parrilla de Fórmula 1, tanto pilotos como equipos, Fernando tiene el nuevo reglamento de 2021 como un factor determinante para tomar la decisión de regresar o no.

"Decidiré mi futuro en verano, si la Fórmula 1 me apetece y las reglas de 2021 son un paso adelante y mezclan todo un poco, que no sólo tres coches luchen por la victoria. A partir de ahí tomaré una decisión, pero las 500 Millas son mi prioridad", ha asegurado Alonso.

En la entrevista han aprovechado a preguntarle que opina del DAS, el nuevo sistema dirección de Mercedes que ha revolucionado a toda la parrilla, pero Fernando no lo ve tan importante: "No sé exactamente cómo funciona el sistema. Sólo hay especulaciones desde fuera y sólo ellos saben cuáles son los beneficios que pueden sacar de él. No creo que sea un gran factor como el DRS que te da medio segundo. Simplemente creo que es cuestión de reglaje y de demostrar que siguen al frente sin relajarse, a pesar de ser campeones".

Además cree que en este 2020 no cambiará nada y que Lewis Hamilton volverá a coronarse por séptima vez. "Hamilton ganará. Mercedes parece que sigue siendo muy competitiva. Tienen mucho potencial en el lado del desarrollo y en el progreso de un año a otro. La Fórmula 1 es muy impredecible, pero creo que son los favoritos. Tienen a Lewis y son Mercedes", ha zanjado el asturiano.