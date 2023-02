La motivación de Fernando Alonso no tiene límites. A sus 41 años sigue insistiendo en volver a ser campeón de la Fórmula 1. Para eso cambió Alpine por Aston Martin, equipo del que habla maravillas y al que ve triunfador: "Es cuestión de tiempo...".

En una entrevista a la web oficial de Aston Martin, Alonso ha repasado las opciones a partir de este 2023: "Esta es una oportunidad muy especial para mí con este equipo en este momento de mi carrera. Me he estado preparando física y mentalmente para este desafío, y veo este proyecto como ganador".

"Tenemos el talento en este equipo. Cuando vamos a competir, necesitamos ejecutar cada carrera a la perfección, para maximizar los resultados del ingenio que se ha puesto en el auto", ha expresado el nuevo piloto de la escudería verde.

Destaca la "ambición" que ha encontrado en este nuevo proyecto: "El equipo está decidido a convertirse en un candidato al campeonato y hará lo que sea necesario para llegar allí. Esta ambición es atractiva para cualquier piloto de carreras. Ves toda la inversión, la nueva fábrica...".

"¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar a un coche competitivo?", le preguntan. Alonso no da fechas y entiende que no será inmediato: "No estoy pensando en plazos y cuánto tiempo le llevará al equipo ganar carreras. Lo tomaré carrera por carrera, temporada por temporada. Lo importante es que sigamos progresando".

"Usaré toda mi experiencia y todo mi conocimiento para ayudar al equipo a acortar el tiempo que se necesita para convertirse en Campeones del Mundo. ¿Estaré al volante cuando llegue ese momento? Nadie lo sabe. Es imposible predecir", indica el bicampeón del Gran Circo.

Su pretemporada

Alonso ha compartido varios vídeos machacándose físicamente. Además, dos veces se ha subido al monoplaza: en Abu Dabi y en Jerez. "He estado entrenando desde diciembre. Esta pretemporada ha sido mucho más tranquila que los últimos años. Tuve el accidente de bicicleta en 2021 y el invierno siguiente tuvieron que quitarme algunas de las placas que se usaron para reconstruir mi mandíbula. Este invierno pude concentrar todo el tiempo que quisiera en entrenar. Estoy en mejor forma que las últimas temporadas".

"Cuando llega a febrero, se siente como si hubiera estado fuera del automóvil durante mucho tiempo; todos los años se siente así. No puedo esperar para subirme al auto y comenzar la temporada. Me siento bien. Estoy listo", sentencia el español.