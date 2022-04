Hay muchos equipos que ya en Melbourne presentarán un nuevo pack de mejoras en sus coches. Sobre todo desde el equipo Mercedes, que tienen mucho que solucionar si quieren volver a estar cerca de la cabeza.

No es el caso de Ferrari, cuyo coche es uno de los más fuertes de la parrilla. Mattia Binotto ha explicado que estas mejoras no llegarán de momento debido al "límite presupuestario", que ha sido acotado para 2022.

"Es cierto que nuestros competidores tienen un desarrollo muy fuerte, en 2017 y 2018 perdimos un poco de terreno. Pero desde entonces hemos mejorado nuestro túnel de viento, tecnologías, procesos y simulaciones, por lo que hoy estamos mucho mejor preparados que en el pasado para hacer un buen trabajo con el desarrollo", dice Binotto.

"También tenemos un límite presupuestario que afectará la tasa de desarrollo; debemos asegurarnos de tener la política correcta al respecto, ya que podría cambiar las reglas del juego", desarrolla el italiano.

El objetivo de Ferrari es no gastar todo el límite en las primeras carreras: "No es sólo cuestión de cuándo estaremos listos, sino una cuestión de límite presupuestario, de asegurarnos de que no estamos gastando todo lo que tenemos en las primeras carreras".

Conscientes de que con este paquete tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz pueden seguir ganado, en Maranello esperarán para presentar ese paquete de mejoras, que podría llegar una vez se cruce el ecuador de la temporada.