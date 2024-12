"Espero descubrirlo": Lawson no puede contener la sonrisa cuando le preguntan por Red Bull

Red Bull está a punto de tomar una decisión: ¿Seguirá Sergio Pérez un año más como piloto? ¿Apostarán por el joven Liam Lawson? Durante los test de postemporada de la Fórmula 1 los accionistas apostarán por una u otra opción. Y al piloto de Nueva Zelanda, que ha corrido en Racing Bulls el último tramo de la temporada, se le escapa la sonrisa cuando le preguntan por su futuro.

No puede parar de sonreír cuando le mencionan el nombre de Red Bull. Una prueba importante de que su 'ascenso' estaría a punto de producirse.

"En general ha sido una gran experiencia. He aprendido mucho... Sé que estás intentando sacarme algo. Sé por dónde vas, pero ahora mismo no sé qué me deparará el futuro, así que espero descubrirlo en los próximos días", decía un sonriente Lawson.

"Me miras a medias a los ojos para que pueda verte sonreír. Sé que vas a preguntar por mi futuro...", le decía al periodista.

"¿Será blanco o azul marino?", le insistió la prensa después del Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina.

"Espero que sea un asiento, eso es todo lo que me importa ahora mismo. Obviamente, mi prioridad es estar en la Fórmula 1, así que veremos", sentenció el hasta ahora compañero de Yuki Tsunoda.