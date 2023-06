La Fórmula 1 continúa con su plan de expansión y nuevos equipos podrían unirse a los diez actuales. Sin embargo, dos escuderías que se encuentran en la parrilla se han mostrado contrarias. Así lo ha manifestado el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Estas escuderías son Red Bull y Haas. "No podemos a los grandes equipos decir sí o no. Entiendo su inquietud. Nosotros también estamos preocupados...", ha comentado el presidente en declaraciones a 'Grand Prix 247'.

"Se ha abierto una licitación, pero todavía hay regulaciones vigentes, así que no podemos decir no y cerrar la solicitud. Tampoco decir no a nuevos equipos que quieran llegar a la F1 si cumplen con los criterios de candidatura", ha detallado Ben Sulayem.

No quiere una Fórmula 1 cerrada: "Tenemos seis marcas. Si entran más, tendremos un deporte más accesible y precios de motores más bajos. La F1 no sea un circuito cerrado. Tiene que estar abierto a los grandes equipos. Antes sólo había uno o dos motoristas. Ahora, hay seis. Estoy contento de cómo va la cosa".

"La postura de algunos equipos, pero ellos también tienen que entender la nuestra. Pero en modo alguno vamos a romper las reglas", ha sentenciado el presidente de la FIA, que sí quiere nuevos equipos en la parrilla del Gran Circo.

A partir de 2026

Hitech GP, que ya cuenta con varios equipos en las categorías inferiores, ha confirmado que ha presentado una candidatura para entrar en la competición.