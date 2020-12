Se apagaron los semáforos en Abu Dabi y con ellos terminaba una temporada atípica, breve e intensa en la que Mercedes volvía a ser superior seguido por el equipo Red Bull.

La lucha por el tercer puesto llegó hasta la última carrera entre Renault, Racing Point y McLaren, llevándose finalmente los de Woking la posición a pesar del gran comienzo de la escudería francesa.

Y es que Daniel Ricciardo logró dos podios para los franceses además de un tercero por parte de Esteban Ocon. El australiano ha analizado la temporada para el podcast 'In the Fast Lane' y ha colocado a Lewis Hamilton como el mejor del año. "El Sr. Constancia en la parte de arriba del podio. La constancia que tiene para poder hacerlo, y los pocos errores también, lo está haciendo muy bien y eso es realmente lo que separa lo bueno de lo grande en este deporte", ha explicado Ricciardo.

El futuro piloto de McLaren también ha hablado de Max Verstappen, de como mejora año tras año: "Luego vas a Red Bull. Obviamente Max también, Max siempre está ahí. Así que debe estar con nosotros arriba. Definitivamente dio un gran paso en su desarrollo hasta 2016 y luego 2017. También sentí que los coches nuevos que cambiamos a neumáticos más grandes y todo eso en 2017, sentí que tener más agarre en realidad lo ayudó o le convenía también, así que sentí que obviamente ya lo estaba haciendo muy bien y luego esos coches eran más para él también".

Una vez elegidos los dos mejores pilotos de la temporada falta el que complete el podio, algo que el australiano tiene muy claro: "¡Probablemente yo mismo, después de todo eso! Es difícil no elegirte a ti mismo, pero también es difícil elegirte a ti mismo... Pero sabes que lo pondría de esta manera, me pondría a mí, a Max y Lewis en el Top 3. Me escabulliría de los que están al frente".

Ricciardo ha logrado terminar quinto en el mundial con dos podios, aunque no ha sido el que le ha dado a Renault la mejor posición, sino que fue Ocon con su segundo puesto en Sakhir. Aún así, no fue suficiente para hacer que la escudería francesa mejorara su posición en el Mundial de Constructores, estuvieron en la lucha hasta Abu Dabi, pero al igual que en 2019 han vuelto a ser quintos.