Temporada aciaga de Cristiano Ronaldo en su regreso al Manchester United. El futbolista portugués, aunque el juego y los resultados del equipo no acompañen, no está mostrando su mejor nivel y nadie mejor que él mismo es consciente del bajón que ha pegado esta campaña.

Esa frustración se ve en sus gestos y actitud... pero hasta cierto punto. El futbolista portugués se encuentra ahora en el ojo del huracán después de que estrellara el móvil de un aficionado este sábado.

Todo sucedió en el Goodison Park, estadio del Everton que albergó el encuentro liguero frente al Manchester United. El partido se saldó con victoria local por 1-0, y Cristiano lo pagó con el teléfono de un hincha.

Mientras enfilaba el túnel de vestuarios, se percató de que un joven le estaba grabando, poniendo el móvil en su camino, y decidió arrebatárselo y tirarlo contra el suelo.

El chico en cuestión era Jake Harding, un niño autista de 14 años que acudía por primera vez a Goodison Park, tal y como explicó su madre, Sarah Kelly, a 'Liverpool ECHO'.

"Grabó a todos los jugadores del United caminando y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado la media y le sangraba la pierna. Bajó el teléfono para ver qué era, ni siquiera habló", señaló.

"Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, le arrancó el teléfono de la mano a mi hijo y siguió caminando. Él estaba llorando y totalmente conmocionado, no digirió lo que estaba sucediendo hasta que llegó a casa", añadió.

Después de que 'Sky Sports' informara de que el Manchester United ha abierto una investigación sobre lo acaecido en Liverpool, Ronaldo ha pedido perdón en redes sociales.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el fútbol. Me gustaría disculparme por mi incidente y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", reza su mensaje.