El consejo de un campeón de F1 a Ferrari que no gustará en Italia: ¡Abandonar Maranello!

En Italia no estarán muy contentos al leer estas palabras de Nico Rosberg, campeón de la Fórmula 1 en el año 2016. Le aconseja a Ferrari que se marche de Maranello, de Italia, y haga las maletas hacia Reino Unido, donde están los equipos más importantes de la parrilla.

En 'Sky UK' dice Rosberg que uno de los problemas fundamentales de Ferrari es estar en Italia: "He oído varias ideas circulando. Ferrari está considerando abrir una base en el Reino Unido porque ahí es donde está el ecosistema de la F1. He observado un poco el funcionamiento interno de Ferrari, y se puede ver que su nivel de excelencia no es comparable al de los equipos británicos, y especialmente al de un equipo como Mercedes".

"También vemos que la cultura corporativa, el hecho de estar en Italia, hace las cosas mucho más difíciles. Por ejemplo, en Mercedes, en cuanto Lewis Hamilton tenía un problema, acudía a Toto Wolff, y Toto tomaba la decisión, se hacía cargo de la situación inmediatamente, y así se hacía. Mientras que en Ferrari hay tantos responsables de tomar decisiones que ni siquiera Lewis los conoce. Es un poco complicado", dice el que fuera compañero de Lewis en Mercedes.

Cree que la comunicación es un problema muy serio en Maranello: "El problema reside en la comunicación...".

"Tener una entidad Ferrari en el Reino Unido es una cosa, pero aún necesita comunicarse eficazmente con la sede central, y puede que no sea posible lograr una comunicación lo suficientemente eficaz como para que esto sea relevante", completa el alemán.