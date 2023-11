Lewis Hamilton, octavo; George Russell, sin terminar. Ese fue el resultado de Mercedes en el Gran Premio de Brasil. Un resultado absolutamente desastroso, siendo superado incluso por los Alpine y atacado por el AlphaTauri de Yuki Tsunoda.

Toto Wolff, jefe de las flechas de plata, no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de lo ocurrido. Califica el coche como "miserable" y ha pedido disculpas públicas a sus dos pilotos. Hamilton, completamente desesperado, incluso llegó a pedir el neumático duro en carrera. Una absoluta locura.

"Rendimiento imperdonable. Ni siquiera hay palabras para eso. Ese coche terminó segundo la semana pasada y la semana anterior. Y lo que sea que le hicimos fue horrible", expresó Toto una vez que finalizó la prueba de Interlados.

"Lewis sobrevivió ahí fuera (octavo), pero George... lo único que puedo sentir es que los dos pilotaran algo tan miserable", se lamenta el de Mercedes.

Espera muchos cambios de cara al monoplaza del año que viene: "Tenemos que desarrollarlo (el coche) mejor para el próximo año. Porque no puede ser que en siete días termines en el podio con probablemente uno de los dos coches más rápidos y luego termines octavo...".

"Claramente no somos campeones del mundo en los fines de semana de carreras al sprint. Pero aun así, eso no explica qué salió mal. Quiero decir, ese coche casi rodando sobre tres ruedas en vez de cuatro... no es normal", explicó un Wolff que volvió a vivir un fin de semana de pesadilla al frente de las flechas de plata.