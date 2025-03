GP de China de F1 2025: horarios y dónde ver en TV la carrera sprint y la clasificación

Ya ha arrancado el segundo Gran Premio de la Fórmula 1. El GP de China ha sido testigo de la primera clasificación para la carrera sprint de la temporada, donde ha brillado por primera vez Lewis Hamilton con Ferrari, que partirá en la 'pole' en la sprint. El líder del Mundial, Lando Norris, saldrá desde la sexta posición.

En un viernes en el que los Ferrari han destacado, Hamilton (1º) y Leclerc (4º). En Red Bull, Max Verstappen se mantiene arriba: segundo; y estará en la primera línea de salida junto al británico, recordando una de las mejores rivalidades de los últimos tiempos. No obstante, no son todo buenas noticias en la escudería austriaca: Liam Lawson saldrá en la última posición de la parrilla.

En cuanto a los pilotos españoles, ninguno de los dos ha terminado de encontrar las mejores sensaciones, por detrás de sus respectivos compañeros en la clasificación. Fernando Alonso partirá de undécima posición y por detrás en la fila Carlos Sainz en la décimotercera.

En la jornada de sábado se disputará la carrera al sprint a las 04:00 horas de la madrugada. La clasificación será a partir de las 08:00 horas. Un horario más razonable para los aficionados españoles a la F1.

La clasificación y la carrera se podrá seguir en el dispositivo especial de laSexta para la Fórmula 1. Además, se podrá ver en televisión en el canal 'DAZN F1'.

