Carlos Sainz y lo que más le gusta de Williams: "Hay un compromiso..."

Williams está siendo la sorpresa de la temporada. Han pasado de ser noveno a quinto equipo. Y si han dado ese salto es fundamentalmente por Carlos Sainz, que ha traído muchas ideas desde Ferrari. El español está encantado con "el compromiso" que hay en la escudería.

Lo ha dicho en la rueda de prensa del Gran Premio de España: "Lo que me gusta de este equipo es su compromiso con el medio y largo plazo...".

"En F1 es muy fácil dejarse llevar por la presión del último resultado, pero aquí hay una estrategia clara y se mantiene. Estoy yendo muy rápido, muy cómodo con el coche, y eso es lo que me deja tranquilo. Es cierto que los resultados no acaban de acompañar por cosas puntuales, pero no me preocupa demasiado. Mientras yo vaya rápido, los resultados acabarán llegando", explica el expiloto de Ferrari.

Sobre Montmeló, donde la F1 corre este fin de semana, lamenta que no es el circuito favorito para los Williams: "Es un circuito que a Williams le ha costado mucho. Mucha curva larga, mucha carga aerodinámica… y ahí sufrimos".

Eso sí, las cosas han cambiado con respecto al pasado. Y mucho. "Pero este coche es claramente un paso adelante respecto a los anteriores, así que no soy pesimista, pero tampoco muy optimista", expresa Carlos.

El pasado invierno detectaron cuáles eran los problemas y han sabido corregirlos: "El equipo supo identificar los puntos débiles del coche anterior y mejorarlos en el túnel de viento. Yo también he aportado mi experiencia, y hemos trabajado mucho en el set up. Todo eso se nota".