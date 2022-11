Carlos Sainz ha finalizado la temporada 2022 con una cuarta posición en el Gran Premio de Abu Dhabi. Sin embargo, acabó molesto con Lewis Hamilton por su enfrentamiento en las primeras vueltas en Yas Marina.

La salida del piloto de Ferrari no fue buena y se vio superado por el británico. Pero Sainz tenía mucho más ritmo e intentó el adelantamiento. Lo consiguió, pero Hamilton utilizó la escapatoria exterior para cruzar la pista y salir por delante del español, misma acción que el piloto de Mercedes hizo el año pasado con Max Verstappen.

Hamilton no se salió con la suya y le tuvo que devolver la posición, pero lo hizo hábilmente para atacarle de nuevo con el DRS y volver a estar por delante. Carlos Sainz le adelantó con facilidad poco después ante unos problemas de potencia en el monoplaza del heptacampeón (acabó abandonando al final de la carrera), pero duro mucho la pelea y salió de ella muy lejos de Charles Leclerc y los Red Bull.

"Ha sido una carrera dura, sobre todo al principio con los Mercedes. He perdido bastante tiempo con Hamilton haciendo el truquito del año pasado de saltarse la chicane cuando le había pasado, y luego devolviéndome la posición, cogiéndome el DRS y volviéndome a adelantar", comentó el madrileño tras la carrera.

"Digamos que ahí he perdido cinco o seis segundos de carrera que me han costado bastante, pero luego he podido hacer mi ritmo. He conseguido quedar cuarto, que ese era el objetivo", finalizó afirmando el '55'.

Además, se mostró "contento" de las segundas posiciones en el Mundial tanto de Charles Leclerc como de Ferrari.