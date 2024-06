Carlos Sainz ha sido uno de los grandes protagonistas de la rueda de prensa previa al Gran Premio de España que se disputa este fin de semana en Montmeló.

Además de dar su pronóstico para el España - Italia de este jueves, el piloto de Ferrari, que abandonará la 'Scuderia' al término de la temporada, ha hablado sobre su futuro.

El '55' ha señalado que aún no sabe si tomará "un camino u otro", pero sí tiene claro que "la decisión se va a tomar muy ponto".

"La última noticia que puedo dar es que la decisión se va a tomar muy ponto, no quiero esperar más, porque estamos llegando a un punto que todo esto está ocupando algo de espacio en mi cabeza. Es momento de tomar una decisión y la tomaré pronto", ha arrancado.

Parece que Sainz no se decide entre Williams y Audi, sus grandes opciones: "No tengo claro donde voy a ir, aún no se si tomaré un camino u otro, no estoy al 100% seguro, lo estoy hablando con mi equipo y necesito unos cuantos días en casa. Desde Canadá han sido unas semanas muy ajetreadas y no he tenido tiempo de sentarme y tomar una decisión".

Con la duda de qué deparará el nuevo reglamento en 2026, las palabras de Carlos destilan que podría firmar un contrato de tan solo un año: "Creo que adivinar en 2024 quién va a rendir mejor en 2026 es casi imposible. Dada la normativa tan distinta, el chasis y el motor es totalmente diferente".

"Así que 2025 puede ser importante si no puedo predecir el 2026. Hay que entender el lado de la unidad de potencia y las dinámicas de equipo, y todos estos factores que entran en juego cuando se toma una decisión. Por eso me estoy tomando más tiempo para poder tomar esta decisión", ha zanjado.