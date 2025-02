Carlos Sainz compara la Fórmula 1 con el fútbol: "No quieras poner un micrófono dentro de un campo"

La FIA ha comenzado la cruzada contra los insultos. Adrien Fourmaux, del Mundial de Rallys, ha sido el primer piloto sancionado por decir "la jodimos" a las cámaras de televisión. 10.000 euros de multa y en caso de reincidir, se expone a un castigo de carácter deportivo.

Los pilotos de la Fórmula 1 ya tienen el aviso de que la FIA será implacable. Además, hay que tener en cuenta que en el caso de 'El Gran Circo' las sanciones económicas se cuadriplican. El último en valorar estas sanciones ha sido Carlos Sainz, mostrándose totalmente disconforme.

El piloto de Williamsestablece una comparativa del lenguaje que tienen los pilotos a máxima velocidad con lo que ocurre en el fútbol: "Créanme, no quieras poner un micrófono dentro de un campo de fútbol y escuchar qué dicen los jugadores porque es una situación equivalente".

"Lo que vemos en la radio no me convence de lo que está pasando y creo que no se puede ser demasiado duro con este tipo de cosas. No puedes imaginar la presión, la adrenalina y cómo nos sentimos dentro de un coche cuando abrimos esa radio", ha comentado el madrileño en unas declaraciones que ha recogido 'Autosport'.

Por otro lado, Sainz ha hecho excepciones con algunas situaciones donde sí es partidario de la moderación como las ruedas de prensa. De todos modos, ha sido tajante con la influencia de la FIA en los competidores: "Como pilotos de F1, ya estamos muy limitados en lo que podemos contarles sobre nuestros equipos y sobre nuestras situaciones.. ya nos dicen qué decir".