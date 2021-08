Fernando Alonso fue clave en la victoria de Esteban Ocon en Hungría. Todo el mundo de la Fórmula 1 coincide. Los elogios han sido innumerables estos días, pero hay más. Quizá el definitivo por parte del campeón en 1996 Damon Hill.

"Tengo que decir que Fernando está en lo más alto de la lista de compañeros de equipo que me gustaría tener actualmente. Ocon aplaudió su trabajo en Hungría y la madurez le ha hecho a Alonso estar ahí arriba. Cuando eres más joven y más rápido y competitivo, es más complicado trabajar con alguien", ha afirmado en la web de la F1.

Además, ha recordado algunos de sus compañeros míticos: "Mi carrera siempre ha estado marcada por los compañeros de equipo que he tenido. He estado al lado de Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell, David Coulthard y Jacques Villeneuve. Siempre te gusta luchar codo con codo con los mejores, pero no quieres con ellos si no te ves capaz de derrotarlos".

"Nunca he sido compañero de Michael Schumacher, pero también he corrido contra él con coches muy similares. Eso sí, nunca sabré si podría luchar contra Lewis Hamilton. A todos los pilotos nos gusta conocer nuestra posición real en la parrilla", ha finalizado.

Nadie discute ya a Alonso después de su cuarto puesto en Hungría y de su defensa sobre Lewis Hamilton. El español ha llegado para quedarse. ¿Cuál es su límite en la futura F1?