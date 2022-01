Valtteri Bottas ha reconocido en unas declaraciones que recoge el portal web 'GPFans' que al principio Lewis Hamilton y él recibieron el mismo trato por parte del equipo de Mercedes, pero que al final "fue duro aceptar que mi papel sería ayudar a Hamilton".

El piloto no estaba contento con su papel de escudero del británico simplemente porque estuviera obteniendo mejores resultados con el paso de las carreras, porque "no es agradable tener que aceptar el rol de gregario, pues eso significa que vas por detrás de tu compañero de equipo y no habrá opciones de luchar por el título".

"Creo que de forma inconsciente, puede cambiar la actitud de algunas personas y la manera de tomar decisiones. También había casos claros en los que he estado en el rol de apoyo, la primera vez que pasó fue en 2018 y fue muy duro de aceptar. No fue bueno mentalmente, pero con el paso del tiempo aceptas la situación, que estás por detrás en puntos", añade Bottas.

En estos momentos llaman la atención las palabras que tuvo Hamilton hacia él: "Bottas es el mejor compañero de la historia de la Fórmula 1". Parece ser que el británico sí que estaba contento con la ayuda que recibía en las pruebas por su compañero de equipo, pero el finés no se conformaba con eso.

Valtteri Bottas ya está pensando en su nuevo papel como líder de Alfa Romeo: "Es una de las razones por las que he hecho este cambio y creo que lo voy a disfrutar. Estoy listo para tener una gran responsabilidad y será una locura pensar que ya es mi décima temporada en Fórmula 1. Voy a aplicar lo mejor posible todo lo aprendido con Mercedes aquí".