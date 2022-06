Fernando Alonso en Ferrari se convirtió en una auténtica máquina de las remontadas. En 2013, con un coche con muchas dificultades para clasificar, se convirtió en habitual sus salidas espectaculares y adelantamientos.

Ocurrió en Canadá, donde precisamente este fin de semana corre la Fórmula 1. La cuenta de la competición ha recordado la épica lucha entre el español y Lewis Hamilton por la segunda plaza.

Fue el Ferrari el ganador... de esa lucha. Alonso partió desde la sexta plaza, remontó y alcanzó a Hamilton. Tras varias curvas de lucha, logró adelantarlo con un movimiento que seguro siempre recordarán en Ferrari.

El español terminó segundo, justo por delante del Mercedes de Hamilton. Primero fue un Sebastian Vettel que esa temporada, con su Red Bull, volvió a mostrarse intratable.

Precisamente los tres grandes protagonistas de aquella carrera continúan hoy en F1 y estarán este fin de semana en Canadá. Eso sí, con historias muy diferentes. Porque ninguno de ellos, ahora en 2022, está luchando por el campeonato como sí hicieron ese año.

Vettel y Alonso tratan de avanzar por la zona media, mientras Hamilton sigue peleando con ese incómodo Mercedes que tantos problemas le está causando. En Bakú el rebote del 'porpoising' le provocó graves dolores de espalda. A pesar de ello ha confirmar que correrá en Canadá.

Lewis Hamilton 🆚 Fernando Alonso

Two of Formula 1's greatest drivers battle it out in Canada, wheel-to-wheel 🔥

And have time for a game of cat and mouse 😉#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/eNVO7xRYGD