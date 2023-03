Aston Martin es el equipo que más ilusiona en la parrilla y el que mejor ha aprovechado la pretemporada para sacar el máximo rendimiento posible al nuevo AMR23.

A falta de 2 horas para que arranquen los entrenamientos libres en el circuito de Bahrain, la cuenta oficial del equipo de 'Silverstone' ha subido a 'Twitter' un mensaje que no pasará por desapercibido en 'El Gran Circo'.

"Meses de implacable determinación y un deseo siempre presente de seguir mejorando nuestro rendimiento. Hoy, el resultado de nuestro duro trabajo sale a la pista. Hagámoslo", reza el mensaje.

Todo ello acompañado de una foto del bicampeón del mundo en el garaje justo antes de salir a pista, en momentos de plena concentración.

Months of relentless determination and an ever present desire to keep pushing our performance.

Today, the result of our hard work takes to the track. Let's do this.#BahrainGP pic.twitter.com/IUcj5WdRZx