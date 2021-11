Tras dos años de rumores, conjeturas y 'dimes y diretes', hace unos meses Mercedes y Williams anunciaron lo que era un secreto a voces: George Russell acompañará a Lewis Hamilton en las 'flechas de plata' en 2022.

El joven piloto británico ha dado varias lecciones de maestría y destreza al volante con uno de los coches menos competitivos de la parrilla, lo que le ha valido sustituir a Valtteri Bottas en la escudería germana.

El finlandés seguirá en el 'Gran Circo' de la mano de Alfa Romeo sustituyendo a Kimi Raikkonen, que a final de temporada se retirará. Con la duda de quién será su compañero el próximo año, Bottas ha repasado su trayectoria en Mercedes en el podcast 'Beyond The Grid'.

"Estoy orgulloso. Puedo mirarme en el espejo, di todo lo que tenía", arranca Valtteri, que ha analizado la parte buena en primer lugar: "He tenido tiempo para reflexionar sobre la situación porque hemos logrado algunas cosas muy especiales juntos. Somos cuatro veces campeones de constructores, ojalá que cinco, y necesitas dos buenos pilotos para eso. Y si nos miras a mí y a Lewis como compañeros de equipo, la cantidad de puntos, victorias y podios que hemos tenido juntos... Para mí es difícil nombrar un equipo mejor".

Por otro lado, el piloto ha explicado la dificultad de lidiar con una presión constante en el equipo campeón: "Ha habido algunas veces en las que realmente no he estado en una situación fácil con los contratos y con conversaciones y ruido adicionales. Intentas convencerte de que no te está afectando y tratas de bloquear cualquier pensamiento negativo, pero cuando hay mucho ruido seguro que no ayuda".

"Toto cree que la presión es buena para mí... Estoy de acuerdo, la presión durante un cierto período de tiempo es buena y puede sacar más provecho de ti, pero si tienes presión contractualmente durante nueve años (testuvo en Williams también), año tras año, te empieza a comer por dentro", ha añadido.

Por último, Bottas ha señalado que ve como un "fracaso" su periplo en Mercedes al no haberse coronado campeón: "Por supuesto que sí. Desde que era un niño, es tu meta, es tu sueño. Cualquier cosa que haga por este deporte es por eso: quiero ser el campeón. Así que sí, en cierto modo, se siente como un fracaso que no haya podido lograr eso con Mercedes. Lo he intentado, simplemente no estaba destinado a serlo. Al menos, por ahora".