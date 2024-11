¿Boicot de Alpine a Esteban Ocon? "Sólo un coche es rápido..."

A pesar del doble podio que logró Alpine en Brasil, Esteban Ocon se ha quejado de que desde hace un mes sólo uno de los dos coches está siendo competitivo. El de Pierre Gasly, su compañero, el que sí continúa en la marca de cara al año que viene. Él, Ocon, se marchará a la escudería Haas.

"Creo que un coche, el de Pierre, ha sido rápido desde el Gran Premio de Estados Unidos (hace un mes). Desafortunadamente, no somos rápidos desde ahí, y eso podría costarnos también en el campeonato...", denuncia Esteban en palabras que recoge 'Motorsport' este jueves.

Pide a Alpine que trabajen en "averiguar" qué está ocurriendo con su monoplaza: "Debemos averiguar qué está pasando exactamente, y esperamos mejorar la situación para las dos próximas carreras, pero, de momento, parece difícil para nosotros". En Las Vegas luchó por las últimas posiciones, finalizando el decimoséptimo.

"Estamos trabajando con la escudería para internar mejorar la situación, pero, desde Austin, parece que fuera no funciona en absoluto, y tenemos que asegurarnos de que esto ya no sea así", dice Ocon.

¿Denuncia el galo que Alpine sólo está desarrollando el coche de Gasly porque es el piloto que va a continuar? Aunque no lo dice directamente, Esteban sí deja claro que es su coche el que no está funcionando. Sólo su coche.

Alpine es séptimo equipo en el mundial de constructores a sólo un punto del equipo Haas. Eso sí, con un doble podio que se convirtió en su título particular para esta temporada. Pero a pesar de ello, Ocon no está contento con el rendimiento y no entiende que el coche de Gasly tenga mejores prestaciones.