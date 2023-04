Hay una afirmación de Emerson Fittipaldi en declaraciones a 'As' que podría ser extrapolable a todas las voces autorizadas de la Fórmula 1: "Aston Martin está siendo, sin duda, la sorpresa del campeonato hasta el momento y Fernando es el piloto ideal para extraer todo el potencial de ese coche".

Para nadie, y mucho menos para el campeón de F1 en 1972 y 1974, es viable creer que tres podios en tres carreras sean fruto del azar.

"Estoy convencido que esto no es casualidad ni flor de un día y que Alonso va a ser muy rápido durante todo el año para sorpresa de muchos", ha explicado el expiloto brasileño.

Ahora, al fin, Alonso tiene un coche competitivo en su Aston Martin, algo de lo que no disfrutaba desde hace una década, cuando aún luchaba por la zona alta junto a Ferrari.

"La razón es que estaba en equipos que no tenían coches competitivos. Es así de claro. Si hay piloto pero no hay coche no puedes ganar. Antes era distinto porque no había tanta ayuda tecnológica, tantos datos, tanto análisis ni tanta sofisticación en la estrategia y el piloto influía más en el resultado final pero ahora es diferente", ha analizado Fittipaldi.

La 33 está en boca de todos y ahora, con Bakú, Miami y el GP de la Emilia-Romaña por delante, la gran pregunta es dónde podrá volver a ganar Alonso 10 años después. Según el bicampeón, Aston Martin tendrá marcado a rojo la carrera en Mónaco.

"Es uno de los favoritos para ganar allí. Ya sabemos que en ese trazado tan particular las mecánicas se igualan y todo puede pasar. Será vital la lucha por la pole, como siempre, porque el 70% de las veces el que sale primero gana la carrera", ha señalado.

Eso sí, deberá contar con un poco de 'ayuda' de los Red Bull: "La clasificación será esencial y Fernando lo hará bien seguro pero, a pesar de que las diferencias entre los monoplazas serán menores, veo dos problemas para que consiga vencer en el Principado: uno es Max Verstappen y otro 'Checo' Pérez. Los dos irán muy fuerte también en Mónaco pero es obvio que Fernando tendrá sus opciones. Puede ganar si tiene suerte".