Alain Prost ya no forma parte de Alpine. El equipo de Fórmula 1 ha decidido no renovar su contrato. Hecho que no le ha gustado nada a un Prost muy crítico con su ya exequipo.

En sus redes sociales ha denunciado una "falta de respeto" desde la escudería francesa hacia su persona. "Estoy muy decepcionado", ha afirmado.

"¡Estoy muy decepcionado por cómo se ha anunciado esta noticia! ¡Llegamos al acuerdo de que lo anunciaríamos juntos! No ha habido respeto, lo siento", detalla.

Además, ha apuntado que Alpine sí le hizo una oferta de renovación: "¡Rechacé la oferta que me hicieron en Abu Dabi para la temporada 2022 por una cuestión personal y tenía razón! Echaré de menos al equipo de Enstone y Viry".

Además, en 'L'Equipe', ha señalado al CEO, Laurent Rossi: "En la temporada 2021 ya no estaba involucrado en las decisiones y en muchas ocasiones no estaba de acuerdo, pero tenía que mantener la palabra oficial".

"Cuando el jefe del equipo ni si quiera te saluda al llegar al circuito, no hay diversión posible. Laurent Rossi quiere estar solo, no quiere dejarse contaminar por nadie. Él mismo me dijo que no necesitaba un asesor", ha señalado.