Lewis Hamilton estuvo gran parte de la carrera de Singapur detrás de Carlos Sainz. Y su radio echaba humo. Se quejaba a cada rato del ritmo del español, pero era incapaz de adelantarle en pista. Sus quejas no se quedaron ahí. Porque nada más llegar al pit-lane volvió a señalar al de Ferrari.

"Tuve un comienzo de carrera difícil, y luego me quedé atrapado detrás de Carlos. No sé por qué él fue tan lento. Pero obviamente yo no era lo suficientemente rápido como para pasarle en esas condiciones, y simplemente me quedé atascado detrás de él", dijo el piloto de Mercedes.

Asegura que sus tiempos eran "similares" a la cabeza: "Creo que podría hacer tiempos similares a los de delante, pero como estaba atrapado detrás de él, no pude. Creo que si hubiera estado tercero, me habría quedado con los chicos de delante".

Los neumáticos fue su gran dolor de cabeza en Singapur: "Pasaron varias vueltas hasta que alcanzó temperatura. Y por alguna razón no podemos hacer funcionar nuestros neumáticos tan rápido como los demás, tanto en mojado como con slicks. Así que realmente no entendemos por qué".

Tras un error que le hizo irse contra el muro y tener que cambiar su alerón delantero, se vio condenado a ver de lejos el podio y terminar en novena posición. Él dijo que Sainz iba lento... pero fue el español el que acabó subiendo al podio como tercer clasificado.

No fue, ni mucho menos, un buen fin de semana para Mercedes a pesar del ritmo que habían demostrado durante todo el fin de semana. Ni George Russell, el primer piloto que puso secos y sufrió sobre el asfalto, ni Hamilton lograron estar con los mejores.