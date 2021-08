Una camiseta y una mascarilla con los colores de la bandera arcoíris. Sebastian Vettel protestó de esta manera contra las decisiones del gobierno de Hungría contra el colectivo LGTBI. Y fue amonestado por la FIA.

Michael Masi, director de carrera, ha explicado esta sanción: "A principios de este año lo aclaramos, después de una discusión interna con la FIA y la F1, dijimos que queríamos seguir dando a todos los pilotos la posibilidad de tener el momento de mostrar de manera efectiva su apoyo a We Race as One como quisieran, pero posteriormente, el himno nacional debe ser respetado y todos los pilotos deben llevar sus trajes de carrera".

"Así que se aclaró y se dejó muy claro que una vez que se mostrara ese momento y los pilotos mostraran su reconocimiento tendrían que quitarse la camiseta o cualquier otra cosa que vistieran e ir al himno nacional con su uniforme de carrera", detalla.

"Así ha sido para varios eventos y este es el primer evento en el que ha sucedido desde entonces y todos esos pilotos se quedaron con sus camisetas, así que no era solo Sebastian, había cuatro o cinco pilotos, todos recibieron una reprimenda por no seguir las instrucciones del director de carrera", finaliza Masi.

Carlos Sainz, Lance Stroll y Valtteri Bottas también fueron llamados por dirección de carrera por no quitarse las camisetas con la frase 'We Race as One' durante el himno de Hungría.