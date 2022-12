Andretti quiere estar en la F1. Se lo están trabajando, desde hace tiempo, y parece que la espera está a punto de terminar. Al menos es lo que ellos esperan, pues Michael Andretti, hijo de Mario Andretti, lo ve posible en un plazo de dos semanas.

"Esperamos recibir en O.K. de la Fórmula 1 en las próximas dos semanas", afirma Mario en palabras a 'The Indianapolis Star' que recogen en 'Caranddriver'.

Y es que después de dimes y diretes parece que por fin tienen todo preparado para poner su nombre en la Fórmula 1 tras triunfar en otras categorías del motor, como la InduCar.

"Va a ser un buen regalo de Navidad", cuenta Michael Andretti.

No han sido pocos los problemas que les han puesto, con el 'no' de casi todos los equipos de la parrilla y con un Domenicali que no lo tiene del todo claro.

También intentando comprar equipos, o participaciones mayoritarias en las escuderías, como el caso de Sauber.

"Aún no hemos logrado el 'sí', pero nos estamos acercando", relata Andretti.

Porque según dice, están "trabajando todos los días", para lograr estar en Fórmula 1.

"Todavía tengo confianza", sentencia Michael Andretti.