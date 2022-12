Mario Andretti tiene un plan para llegar a la Fórmula 1 en 2024. "Hemos estado trabajando para potencialmente comprar algún equipo presente", aseguró en 'SoyMotor'. Una opción era AlphaTauri, pero Red Bull ha asegurado que no están interesados en vender su filial.

De hecho, ha sido el propio Andretti el que ha dicho esto al medio 'IndyStar': "No, no están interesados. Pero estamos trabajando todos los días. Todavía tengo confianza. Nos estamos acercando. Todavía no tenemos el 'OK', pero nos estamos acercando mucho".

También existe la posibilidad de crear un nuevo equipo desde cero y entrar en la parrilla como el undécimo equipo: "En este momento esas posibilidades no parecen demasiado claras, así que seguimos intentando ser el undécimo equipo. Verás que tenemos un buen plan".

¿Fernando Alonso en Andretti?

Mario Andretti señaló que con casi toda seguridad, uno de sus dos pilotos en la Fórmula 1 sería Colton Herta (piloto para Andretti Autosport en la IndyCar) y que su compañero ideal sería Fernando Alonso: "Es muy posible, por supuesto. Su experiencia es incalculable y sería algo tremendo para nosotros, así que vamos a verlo. Creo que él quiere seguir compitiendo y sigue en su mejor momento".

"El objetivo principal sería tener a un piloto con mucha experiencia junto a un nuevo talento, y que al menos haya un piloto norteamericano en el equipo", añadió.