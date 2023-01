Todo comenzó con la retirada de Sebastian Vettel. Ese asiento en Aston Martin fue ocupado por Fernando Alonso y Oscar Piastri se marchó a McLaren para sustituir a Daniel Ricciardo. Y ese puesto en la escudería francesa acabó siendo ocupado por Pierre Gasly, entonces en AlphaTauri.

Un auténtico efecto dominó que acabó beneficiando a algunos y perjudicando a otros. Gasly es uno de lo más beneficiados, dejando el filial de Red Bull para marcharse a un equipo Alpine que se mantiene en la zona media.

Y este movimiento era la "única oportunidad" de seguir en la F1 para Gasly. Así lo ha afirmado Franz Tost, AlphaTauri: "Red Bull hizo algo muy justo al liberarlo de su contrato para que pudiese fichar por Alpine. Era algo que estaba muy claro para mí, ya que sino el riesgo de quedarse fuera de la Fórmula 1 era muy grande".

En declaraciones a 'The Race', ha hablado de la relación entre Red Bull y Gasly: "Red Bull tomó la decisión de no recuperarlo y Pierre quería irse a otro equipo con todos los cambios que había. Sebastian se iba a retirar y Fernando se iba a Aston Martin, esto hizo que uno de los asientos de Alpine estuviesen libres. No fue fácil aceptar su salida...".

"Perdemos a un piloto muy experimentado que ha traído mucho éxito al equipo, nos ha ayudado a crecer. Será una gran pérdida, no tengo dudas y estoy decepcionado de no tenerlo con nosotros hasta finales de 2023", comenta Tost.

Y finaliza: "Eso sí, las circunstancias eran las que eran y me di cuenta que no tenía sentido que siguiera con nosotros. El riesgo de no tener otra oportunidad en Fórmula 1 estaba ahí...".

Gasly ha terminado fichando por Alpine y compartirá equipo con Esteban Ocon. Una relación complicada entre ambos que viene de lejos, sobre todo por la rivalidad que compartieron ambos desde las categorías inferiores.