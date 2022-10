Si algo ha llamado la atención esta temporada en Alpine ha sido el trato que han recibido tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon por parte del equipo. A pesar de la trayectoria y el alto nivel del asturiano a sus 41 años, para Alpine ambos pilotos tienen el mismo trato y luchan en las mismas condiciones.

Aunque Alonso se marcha a Aston Martin en 2023, este problema seguirá el año que viene, ya que Laurent Rossi, CEO de Alpine, ha asegurado que la próxima temporada seguirá sin haber jerarquía y no habrá un trato a favor ni para Esteban Ocon ni para Pierre Gasly.

"No habrá jerarquía. No hay ninguna ahora con Alonso y Ocon. Ahora no hay diferencias de raza entre Gasly y Ocon, son iguales", señala Rossi en 'RMC'.

Además, a todo esto hay que sumarle la mala relación entre ambos. Se conocen desde su época en el karting en la que hubo una rivalidad entre ambos. Incluso el equipo francés hará que las familias de ambos pilotos no coincidan.

"Ahora son maduros o eso espero. Quieren hacer algo bonito juntos. Puedes hacer cualquier cosa a los 15, pero a los 26 es momento de ser serio. Posiblemente es uno de sus últimos grandes contratos porque las trayectorias comienzan pronto ahora", comenta Rossi.

"Cuando se vieron el uno al otro, sentimos que se conocían desde hace 20 años. Tengo la impresión de que se han dicho el uno al otro que hay una oportunidad", añade, tratando de poner calma a la situación.

Gasly es lo que necesita Alpine, según Rossi

Por último, el CEO de Alpine ha asegurado que la figura de Gasly es lo que el equipo necesita para seguir progresando: "Le traemos porque cumple con todos los criterios y además, es francés, así que eso es bueno. Ahora somos un poco como el equipo francés de la Fórmula 1".

A pesar de no haber estado nunca en un equipo puntero, tanto Gasly como Ocon saben lo que es ganar una carrera de Fórmula 1. Gasly lo logró en el Gran Premio de Italia en 2020, mientras que Ocon lo hizo el año pasado en Hungría.

En lo que se refiere a la trayectoria de ambos pilotos, el historial de Gasly es ligeramente mejor, ya que el aún piloto de AlphaTauri ha subido al podio tres veces en toda su carrera deportiva y Ocon lo ha hecho en dos ocasiones.