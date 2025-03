La alarmante radio de Gasly que desveló el problema de Alonso con los frenos: "Hay fuego..."

Fernando Alonso ha vuelto a ser víctima de la mala suerte en el Gran Premio de China. El piloto asturiano ha sufrido un fallo en los frenos de su monoplaza y se ha visto obligado a abandonar la carrera cuando solo se habían disputado cuatro vueltas.

A pesar de que aún no ha podido terminar ninguna carrera esta temporada, Fernando ve cierta mejora en el coche y ha reconocido que un leve 'extra' de velocidad les podría dar mucho en cuanto a resultados y posiciones. Sin embargo, la realidad es que a Alonso no he tenido la mejor de las fortunas en China.

En el momento del incidente, el español ha exclamado por radio: "No van los frenos, no tengo frenos, no tengo frenos". Sin embargo, ha habido otro piloto que ha detectado el problema de Fernando incluso antes de que el bicampeón se lo comunicara a su escudería.

Pierre Gasly, que en esos momentos rodaba detrás de Alonso, reveló el error en los frenos del Aston: "¡Llamas en los frenos de Alonso!". El francés fue el primero en ver que Fernando tendría problemas con sus frenos. Afortunadamente, el fuego no fue a más y todo quedó en un problema mecánico que no fue a mayores.