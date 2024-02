Max Verstappen siempre lo ha dicho. No se ve pilotando hasta los 40 años en la Fórmula 1 como está haciendo Fernando Alonso. Es más, apunta que con estos calendarios tan extensos (24 carreras), podría abandonar la competición en menos de una década.

Lo ha dicho este jueves en la rueda de prensa del Gran Premio de Bahréin, pistoletazo de salida al mundial de F1. El neerlandés tiene contrato con Red Bull hasta 2028... y no descarta que pueda ser el último.

"Soy joven pero no voy a estar diez años más haciendo 24 carreras al año. Hay que pensar en la calidad y no en la cantidad. No es sostenible, tienes que evaluar tu calidad de vida", ha expresado el tres veces campeón de la Fórmula 1 de manera consecutiva.

Sobre el gran rendimiento que ha mostrado Red Bull en pretemporada, pide paciencia porque "son sólo test": "Sólo hemos hecho los test, el tiempo dirá, todavía no sé si nosotros somos suficientemente rápidos. Bahrein es una pista particular, hay muchas pistas de distintas características donde hay que rendir".

No quiere pensar en resultados y espera que sean lo mejor posible. Es decir, ganar el próximo sábado: "Creo que en general es mejor ni siquiera pensar en esto. Hay que despertarse, ir a la pista y ver el resultado, tanto si es bueno como si es malo, así lo enfoco yo".

Red Bull es el equipo a batir. Todos reconocen que están por detrás y que existe una distancia real. Aunque desde la escudería de las bebidas energéticas apuntan que la distancia podría estar en apenas tres décimas. Eso dijo Helmut Marko, asesor de Red Bull. El sábado se comenzarán a disipar las dudas.